Станислав Поздняков: «Предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Хотелось бы, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков назвал успешным выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Российские спортсмены завоевали 32 медали (6-12-14) и заняли девятое место в неофициальной общекомандном зачете.

В последний день Игр сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в матче за золото (1:2).

«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление.

Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал.

Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч», – сказал Поздняков.

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