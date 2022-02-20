Станислав Поздняков: «Предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Хотелось бы, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал успешным выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине.
Российские спортсмены завоевали 32 медали (6-12-14) и заняли девятое место в неофициальной общекомандном зачете.
В последний день Игр сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в матче за золото (1:2).
«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление.
Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал.
Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч», – сказал Поздняков.
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