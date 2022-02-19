Результаты произвольной программы спортивных пар в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Тарасова и Морозов – 2-е, победили Суй и Хань

19 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли медали в фигурном катании в соревнованиях спортивных пар. Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова – Владимир Морозов 2-е, Анастасия Мишина и Александр Галлямов 3-и.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Пары
Итоговое положение
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 239,88
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 239,25
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 237,71
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 220,50
5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 214,84
6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 212,68
7. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 211,89
8. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 198,05
9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 192,44
10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 181,37
11. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)
12. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 180,99
13. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 165,43
15. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 153,82
16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 149,69
Произвольная программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,47
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 155,00
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 154,95
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 141,91
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 141,04
6. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 138,74
7. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 138,45
8. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 126,33
9. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 123,92
10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 118,86
11. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания) – 118,02
12. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 117,96
13. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 116,29
14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 109,60
15. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 97,83
16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 87,32