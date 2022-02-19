Результаты произвольной программы спортивных пар в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Тарасова и Морозов – 2-е, победили Суй и Хань

19 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли медали в фигурном катании в соревнованиях спортивных пар. Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова – Владимир Морозов 2-е, Анастасия Мишина и Александр Галлямов 3-и.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 239,88

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 239,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 237,71

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 220,50

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 214,84

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 212,68

7. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 211,89

8. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 198,05

9. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 192,44

10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 181,37

11. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)

12. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 180,99

13. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 165,43

15. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 153,82

16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 149,69

Произвольная программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,47

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 155,00

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 154,95

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 141,91

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 141,04

6. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 138,74

7. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 138,45

8. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 126,33

9. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 123,92

10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 118,86

11. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания) – 118,02

12. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 117,96

13. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 116,29

14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 109,60

15. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 97,83

16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 87,32