Ирина Роднина: «Довольна и рада за Тарасову и Морозова. Всегда говорила, что эта пара мне нравится больше остальных»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты выступлений спортивных пар на -2022 в Пекине.

Золотую выиграли китайцы и , серебро – россияне и , бронзу – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Я очень довольна и рада за Тарасову и Морозова. Всегда говорила, что эта пара мне нравится больше остальных: как они подобраны, как выглядят… У них был тяжёлый поиск себя.

Ровно четыре года назад на олимпийском дебюте они то ли сломались, то ли всегда были вторым номером в сборной, а тут вдруг оказались первым. В Пекине у них и короткая, и произвольная программа замечательные. Они справились с элементами и эмоциями. Реально красивая пара – мы же не можем это отрицать.

За питерских ребят я тоже очень рада. Мы должны понимать, что они так высоко поднялись – третье и четвертое место. У них все впереди. Да, были небольшие помарки, но это те помарки, которые не портят общее впечатление.

Прокаты на Олимпиаде – мощный задел на следующее четырехлетие. Самое главное — не упустить это», – сказала Роднина.

«Я совершенно под впечатлением от китайцев. Что бы мы ни говорили, что нет одного элемента... Это как раз та ошибка, которая не испортила общее впечатление. Ну просто гениально катаются. И выбросы хорошие, и поддержки. Самое главное, программа, где каждое движение в пользу.

Я привыкла, что парное катание всегда первым начинает и заканчивает Олимпиаду. Понятно, что в Китае все было сделано под своих любимцев.

Если говорить о фигурном катании, то у китайцев главной надеждой были пары. Зрелище пар очень удалось: хоть их меньше, тяжелее, не так много стран представлено», – сказала Роднина «Чемпионату».

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря