Татьяна Тарасова о парном катании: «Первого места заслуживали и мы, и они, но почему-то золото отправилось к китайцам. Мы делали акцент на красоте, они – на идеальной чистоте»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги соревнований пар на Олимпиаде в Пекине.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – бронзу. Выиграл китайский дуэт Вэньцзинь Суй – Цун Хань.

«Это серебро равно золоту! Ребята молодцы. Умнички. Они превзошли себя. Первого места заслуживали и мы, и они, но почему-то золото отправилось к китайцам.

Это можно понять, они шикарно выступили у себя на родине, что может быть лучше», – сказала Тарасова.

«Поздравляю китайских фигуристов, ну и наших тоже. Все молодцы, отличное исполнение! Мы делали акцент на красоте, они – на идеальной чистоте», — отметила Тарасова.

🥈🥉 Серебро и бронза в парах! Тарасова/Морозов – 0,63 балла от китайцев. Большунов – король лыж, взял 3-е золото. Якимушкин – 2-й. День Пекина-2022 – Live