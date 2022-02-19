Цун Хань об оценках на Олимпиаде: «Бывают такие виды спорта, где надо положиться на судей»

Китайский фигурист Цун Хань, выступающий в паре с Вэньцзинь Суй, оценил судейство на Олимпиаде в Пекине, где их дуэт одержал победу.

Сегодня Суй и Хань опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 0,63 балла по итогам двух программ.

«Помогло ли нам судейство? Думаю, что вы задаете действительно очень прямой вопрос. Это такой вид спорта, где судьи нас оценивают... Но мы бросаем себе вызов, должны делать разные вещи – вращения, уровни... Если судьи предвзяты, тогда могут быть сомнения.

К примеру, в Пхенчхане могли неправильно оценить нас (тогда Суй и Хань взяли серебро, уступив 0,43 балла Алене Савченко и Бруно Массо из Германии – Sports.ru). А что касается сегодняшних прокатов, надо посмотреть внимательно, почему нам ставят так.

Но я хотел бы поблагодарить вас за этот вопрос и за то, что вы поднимаете такие темы. Просто бывают такие виды спорта, где надо положиться на судей», – сказал фигурист.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы