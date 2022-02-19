Вэньцзинь Суй: «Люди сомневались в нас, но что я могу сказать? Никогда не бросай свою цель, иди до конца. Не позволь нервам, волнению взять верх»

Китайские фигуристы и прокомментировали свою победу в парном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Суй и Хань были серебряными призерами.

Суй: Я счастлива. По сравнению с прошлой Олимпиадой медаль поменяла свой цвет. За 4 года у нас было много травм, нам предстояло много пройти.

Большое спасибо нашему тренеру и врачам. Было хирургическое вмешательство, столько разных операций. Спасибо Китаю за такую хорошую Олимпиаду.

Хань: Мы начали заниматься фигурным катанием с юных лет. Мне говорили, что у меня хрупкое телосложение. Но мы хотели доказать, что мы можем добиться своей цели.

Суй: Да, люди сомневались в нас. У нас ведь практически один рост. Но что я могу сказать? Никогда не бросай свою цель, иди до конца. Не позволь нервам, волнению взять верх.

Хань: Мы хотели это золото и очень волновались. Но мы все же преодолели это волнение. Лучше результата мы и не ожидали.