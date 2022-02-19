Алексей Тихонов: «Суй и Хань заслужили золото своим катанием, они 15 лет делают это для страны, для судей. Я бы расставил именно так»

, экс-фигурист и тренер российской пары – , прокомментировал их серебро на Олимпийских играх в Пекине.

– Закончить с олимпийским золотом свою спортивную карьеру намного звонче и приятнее, чем с серебром. Но для меня это серебро имеет соотношение к золоту. Очень трудно они выбирались из своего катания. Что-то не хватало, где-то ошибались.

С утра я думал, что будет золото. Женя с Вовой последние три поддержки сделали не на такой высокой скорости, как на тренировках. Эмоции и накал на влияют. Практически вместе с Вовой поднимал Женю в конце. Китайцы, несмотря на ошибку, были поживее.

– Получается, что все по делу?

– Если бы я судил, то расставил бы так. Дома помогают не только стены, но и судьи. Они заслужили своим катанием это. Они 15 лет делают это для страны, для судей.

И Вова с Женей заслужили. Сегодняшний результат – невероятно высокий. Это серебро с золотым отливом. Поздравляю их! Я верил, что два чистых проката случатся именно на Олимпиаде.

– Тренерский штаб подводил к пику формы...

– Да, конечно. Здесь все по делу. Настя с Сашей были немного зажаты.

– Тарасова и Морозов завершают карьеру?

– Я не знаю. Ключевое – их мнение. Я бы хотел, чтобы они еще покатались. Захотят ли они – вот вопрос. Количество работы – это что-то нечеловеческое.

Если бы мы с Марией Петровой столько тренировались в своё время, то были бы непобедимы. Если б доживали до соревнований. Мир не стоит на месте. Нужно проделывать колоссальную работу, чтобы так чисто выступить, – сказал Тихонов.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря