Анна Щербакова: «С Камилой мы поговорили вечером после произвольной по душам, все обсудили. Поддержала ли я ее? Да»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию рассказала о разговоре с после произвольной программы.

Валиева заняла на 4-е место.

– Аня, скажи честно, за девчонок хоть чуть-чуть переживала? Ты сказала, что много думала о себе, и это абсолютно правильно, это спорт, ты здесь за себя. Но вот теперь – думала, как они себя чувствуют?

– Как я и говорила – до старта мысли только о себе. А после окончания своей программы я смотрела прокат Камилы и, безусловно, как человек, который видит все ее тренировки и многое на себе проживает – не могу оставаться равнодушной.

Безусловно, если смотрю прокаты девочек после себя, точно так же переживаю эмоции во время их прокатов.

– А поговорить удалось хоть немножко после того, что было в произвольной программе?

– С Камилой мы вечером поговорили по душам, все обсудили.

– Ты ее поддержала?

– Да. Но хочется все-таки оставить это между собой, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник