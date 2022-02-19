Анна Щербакова: «С Камилой мы поговорили вечером после произвольной по душам, все обсудили. Поддержала ли я ее? Да»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о разговоре с Камилой Валиевой после произвольной программы. 

Валиева заняла на Олимпиаде 4-е место.

– Аня, скажи честно, за девчонок хоть чуть-чуть переживала? Ты сказала, что много думала о себе, и это абсолютно правильно, это спорт, ты здесь за себя. Но вот теперь – думала, как они себя чувствуют?

– Как я и говорила – до старта мысли только о себе. А после окончания своей программы я смотрела прокат Камилы и, безусловно, как человек, который видит все ее тренировки и многое на себе проживает – не могу оставаться равнодушной.

Безусловно, если смотрю прокаты девочек после себя, точно так же переживаю эмоции во время их прокатов. 

– А поговорить удалось хоть немножко после того, что было в произвольной программе?

– С Камилой мы вечером поговорили по душам, все обсудили.

– Ты ее поддержала?

– Да. Но хочется все-таки оставить это между собой, – сказала Щербакова в эфире Первого канала. 

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

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