Радионова – Валиевой: «Ты бриллиант фигурного катания, чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей! За тобой вся страна»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова обратилась к российским фигуристкам после их выступления на Олимпиаде в Пекине.

стала олимпийской чемпионкой, – серебряным призером Игр, заняла 4-е место.

«Хочется написать пару слов об Олимпиаде. Девчонки! Вы чемпионки наших сердец.

Аня! Поздравляю тебя с золотом и двумя прекрасными прокатами! Ты уже вписала себя в историю фигурного катания. Ты большая умничка! Ты настолько уверенно и классно откатала свои программы, что сложилось чувство, как будто это уже твоя не первая !

Саша! Я также поздравляю и тебя! Ты большая молодец! Ты тот человек, который двигает фигурное катание вперед! Ты первая в истории, кто сделала 5 четвертных среди девушек. Ты подняла планку до невероятного уровня. Ты космос!

Камила! Дорогая наша девочка! Не расстраивайся! Ты бриллиант фигурного катания, ты чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей! За тобой вся страна. Не каждый даже взрослый человек справится с таким грузом, который лег на твои хрупкие плечи.

Я очень хочу тебя поддержать! На твое катание можно смотреть бесконечно. Ты герой, и у тебя столько всего еще впереди!

Спасибо вам за эти потрясающие эмоции, за волнение, переживания и веру. За красивое катание и гордость! Мы вами очень гордимся!» – написала Радионова.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник