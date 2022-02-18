Антон Шипулин: «Самое обидное, что результат допинг-теста Валиевой, по-видимому, знали заранее некие международные организации, но озвучили после завоевания золота»

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал допинговое дело российской фигуристки .

«Вы все видели вчера ее выступление. Можно сказать, что психологически она сломлена.

Кто бы что ни говорил, мы не будем разбираться сейчас в том, виновата ли она, принимала ли она допинг, или это какая-то была случайность, или какой-то другой фактор.

Самое обидное было в том, что результат теста, по-видимому, знали заранее некие международные организации, не будем называть их, но почему-то озвучили этот результат уже после того, как наши спортсмены завоевали золото.

За это больше всего, конечно, обидно. Здесь чувствуется какое-то психологическое давление», – сказал Шипулин.

Почему суд оставил Валиеву на Олимпиаде-2022? Микродоза триметазидина, видео с дедушкой и 44 дня ожидания