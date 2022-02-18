Антон Шипулин: «Самое обидное, что результат допинг-теста Валиевой, по-видимому, знали заранее некие международные организации, но озвучили после завоевания золота»

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Вы все видели вчера ее выступление. Можно сказать, что психологически она сломлена.
Кто бы что ни говорил, мы не будем разбираться сейчас в том, виновата ли она, принимала ли она допинг, или это какая-то была случайность, или какой-то другой фактор.
Самое обидное было в том, что результат теста, по-видимому, знали заранее некие международные организации, не будем называть их, но почему-то озвучили этот результат уже после того, как наши спортсмены завоевали золото.
За это больше всего, конечно, обидно. Здесь чувствуется какое-то психологическое давление», – сказал Шипулин.
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