Ковтун о ситуации с Валиевой: «Пока спорт будет мешаться с политикой, такое дерьмо будет случаться. Спасибо «людям в пиджачках»

Трехкратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун прокомментировал выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю нашу новую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Безусловно, заслуженное золото за безошибочные прокаты, и это при том что, произошел казус с ботинками накануне!

Александра Трусова уже легенда, первая в истории с пятью четверными! Надеюсь на ее следующую Олимпиаду.

А насчет Ками (Камилы Валиевой) – даже настроения нет никакого. Просто больно за этого талантливейшего ребенка!

Увы, это спорт, Олимпиада, я туда не добрался, но понимаю, что это самый сложный старт в жизни. Держись, Камила. Верю, что все сложится.

Ну и, в конце концов, пока спорт будет мешаться с политикой, такое дерьмо и будет случаться. Спасибо «людям в пиджачках», – написал Ковтун в инстаграме.

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