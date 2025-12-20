Александр Галлямов: «Когда у меня что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно. Потому что я стараюсь»

Галлямов: когда у меня что-то не получается в спорте – очень обидно и неприятно.

Фигурист Александр Галлямов объяснил свою эмоциональную реакцию на проигрыш на чемпионате России.

Галлямов и Анастасия Мишина заняли второе место в парах, проиграв 0,66 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

– Саша, расскажи, пожалуйста, ты сам по себе такой эмоциональный человек, то есть в жизни, или это только в спорте?

– Когда у меня в принципе что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно за это. Потому что я стараюсь, чтобы... Ну, мы сами с Настей – максималисты.

Если сравнивать обычного человека, который не в спорте, и профессионального спортсмена – это абсолютно разные люди с психологической точки зрения, по-разному видят этот мир. И у них другие... У каждого человека разный смысл, разный путь к тому, как прийти к своей цели.

Что касаемо эмоциональности. В жизни – раньше, да, я таким же был эмоциональным. Но сейчас уже, с годами, я нормально ко всему отношусь. Более снисходительно. А в спорте... Ну, это спорт. Ну что я сделаю? – сказал Галлямов в интервью Алине Загитовой в ее влоге.

