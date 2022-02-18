Виталий Милонов: «Баха нужно пожизненно отстранить от деятельности, связанной со спортом. То, что он и МОК сделали – это чистой воды давление»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Виталий Милонов Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Баха нужно пожизненно отстранить от деятельности, связанной со спортом, за попытку помешать спортсменам участвовать на Олимпиаде. О каком-то равноправии и беспристрастии Баха говорить просто невозможно.

То, что он и МОК сделали – это было чистой воды давление, которое они даже не скрывали. Свою задачу они выполнили, главная фаворитка в фигурном катании лишилась медали, которую должна была завоевать.

МОК – это не Олимпийским комитет, его к чертям собачьим надо разогнать и к следующей Олимпиаде собрать новый, который будет отстаивать права спортсменов и следить за выполнением правил олимпийского движения», – сказал Милонов.

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