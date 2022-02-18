Лайшев о словах Баха после выступления Валиевой: «Какая-то ахинея полная. Тутберидзе – строгий и жесткий тренер, но не более того»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой.

Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Какая-то ахинея полная. Это похоже на продление искусственной истории, как они придумали про нас, вот и продолжают, что надо что-то расследовать.

Тутберидзе – строгий и жесткий тренер, но не более того. Для достижения результата нужна жесткая дисциплина, Этери Георгиевна – прекрасный педагог», – сказал Лайшев.

Бах о расследовании против окружения Валиевой: «Очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. Свет на эту ситуацию будет пролит»

Томас Бах: «Я видел, как Валиеву с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это не вызывает к ним доверия»

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