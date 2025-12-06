Трусова о победе своей команды на юниорском Кубке Первого канала: «Эмоции очень хорошие. Это веселые соревнования, специально созданные для радости»

Трусова прокомментировала победу своей команды на юниорском Кубке Первого канала.

Александра Трусова (Игнатова), Анна Щербакова и Алена Косторная поделились эмоциями после Кубка Первого канала среди юниоров в Калуге.

Команда Трусовой победила, команда Щербаковой стала второй, команда Косторной заняла третье место.

Трусова : На взрослом турнире мы не выиграли, а сейчас победили – эмоции очень хорошие. Мне кажется, не так важно, чтобы все всегда было идеально, потому что это веселые соревнования, специально созданные для радости.

Щербакова : Эмоции отличные, все классно. Вне зависимости от результата это всегда праздник фигурного катания – и для спортсменов, и для зрителей, и для нас, капитанов. Даже сегодня эта атмосфера ощущалась, праздник состоялся, все было супер.

Косторная : Мы изначально, поддерживая детей, говорили, что это праздник и нужно получать только положительные эмоции. Не обращать внимания на сложности и трудности, а если вдруг что-то пошло не так, ни в коем случае не расстраиваться. Главное – позитив, хорошее настроение и эмоции от турнира.

Также фигуристки рассказали , как было организовано оформление турнира.

– Как вы оформляли команды? Я знаю, что у Саши фанаты приехали заранее и все оформили. Вы заранее связывались с ними, чтобы они все закупили, привлекли людей, которые были в прошлые годы, чтобы они тоже поддерживали вас?

Трусова : Мне кажется, на каждом Кубке Первого канала мне помогают фанаты. Более того, они пишут мне раньше, чем я им. Всегда говорят: «Мы поддержим, мы приедем, все купим, не переживай». И даже, наоборот, запрещают мне заранее что-то готовить – всегда все берут на себя.

Щербакова : Уже на протяжении нескольких лет на каждом Кубке Первого канала фан-группы очень сильно помогают в Kiss and Cry: баннеры, шарики, очки, игрушки, плакаты – все это организуют они. Поэтому им, конечно, огромная благодарность. И они всегда сами первыми проявляют инициативу, пишут еще до того, как мы вообще узнаем, за какую сторону будем выступать.

Косторная : Мне тоже написали, спросили, как все происходит, как оформлять. Я узнала все детали, рассказала, объяснила, показала. А дальше фан-группы уже сами решали, что закупать, сколько и как они хотят видеть Kiss and Cry. Я просто пришла пораньше, все распаковала и красиво расставила.