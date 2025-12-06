Малинин о семи квадах в произвольной: «Финал Гран-при – это место, где я могу попробовать новый контент. Поэтому решил выложиться на максимум»

Малинин о произвольной в финале Гран-при: это был один из лучших моих прокатов.

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему пошел на семь четверных прыжков в финале Гран-при в Нагое.

«Я чувствую большое облегчение после такого проката. Это был один из лучших моих прокатов. Мне приходилось бороться за каждый элемент, и я очень рад, что смог это сделать перед японской публикой. Думаю, без нее это было бы невозможно.

Я думал о том, чтобы снизить сложность и откатать надежно, но потом вспомнил, зачем приехал на финал Гран-при. Для меня финал Гран-при – это место, где я могу попробовать что-то новое, новые элементы, новый контент, чтобы понять, что возможно, особенно в этом году, в преддверии Олимпиады.

Поэтому я решил, что хочу выложиться на максимум и получить представление о том, как это будет выглядеть. Я очень доволен своим выступлением и знаю, что способен выполнять эти прыжки под давлением. Теперь я могу гораздо больше добавить к программе, чтобы она стала цельной.

Я определенно горжусь тем, как выступаю в этом году. Я чувствовал, что стал намного более подготовленным и уверенным в себе. В целом в этом году я чувствую себя намного увереннее и могу проявить свои способности под давлением», – сказал Малинин.

