Пападакис показала, что смотрела произвольный танец Чок и Бейтса в финале Гран-при

Пападакис показала, что смотрела прокат Чок и Бейтса в финале Гран-при.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис показала в соцсетях, что смотрела прокат произвольного танца американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса в финале Гран-при в Нагое.

Чок и Бейтс одержали победу.

«Люблю Эвана Бейтса на завтрак в три часа ночи», – написала Пападакис.

Бывший партнер Габриэлы Гийом Сизерон с этого сезона выступает с Лоранс Фурнье-Бодри. Французский дуэт занял второе место. В произвольном танце партнерша зацепилась лезвием конька за юбку и упала.

Внезапная развязка в танцах: падение в кровь из-за юбки – там, где никто не ждал