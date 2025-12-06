Пападакис показала, что смотрела произвольный танец Чок и Бейтса в финале Гран-при
Пападакис показала, что смотрела прокат Чок и Бейтса в финале Гран-при.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис показала в соцсетях, что смотрела прокат произвольного танца американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса в финале Гран-при в Нагое.
Чок и Бейтс одержали победу.
«Люблю Эвана Бейтса на завтрак в три часа ночи», – написала Пападакис.
Бывший партнер Габриэлы Гийом Сизерон с этого сезона выступает с Лоранс Фурнье-Бодри. Французский дуэт занял второе место. В произвольном танце партнерша зацепилась лезвием конька за юбку и упала.
Внезапная развязка в танцах: падение в кровь из-за юбки – там, где никто не ждал
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Габриэлы Пападакис
