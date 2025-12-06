Карнаухов о каскаде из трех тройных прыжков: «Очень много прыгали вместе с Шешелевой, поэтому получилось»

Шешелева и Карнаухов: очень много прыгали, чтобы сделать каскад из трех тройных.

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов в эфире Первого канала поделились эмоциями от выступления на Кубке Первого канала среди юниоров.

Спортивная пара исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп – тройной тулуп в произвольной программе. Также они сделали тройной лутц. Четвертная подкрутка была исполнена на отрицательные GOE.

Фигуристы, выступающие за команду Алены Косторной, получили за прокат 123,92 балла.

Шешелева: Я чувствовала радость, что основные элементы закончились. Конечно, было обидно за степ-аут, ну а так я рада.

– Вы первые, кто сделал каскад из трех тройных прыжков в паре. Расскажите об этом, как вы к этому готовились, как вы к этому пришли?

Карнаухов: Ну, очень много прыгали, очень много прыгали вместе, чтобы напрыгать его. Вот так поэтому получилось. Когда выехали, обычно публику не слышу, а тут прямо публика взорвалась, даже обрадовался чуть-чуть.