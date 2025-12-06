Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов выиграл произвольную программу, Лазарев – 2-й, Ковтун – 3-й

Фигурист Федотов выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала.

Фигурист Арсений Федотов стал первым в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Юноши

Произвольная программа

1. Арсений Федотов (команда Александры Трусовой) – 186,96

2. Лев Лазарев (команда Анны Щербаковой) – 182,47

3. Глеб Ковтун (команда Анны Щербаковой) – 154,76

4. Герман Ленков (команда Алены Косторной) – 143,60

5. Роман Хамзин (команда Александры Трусовой) – 141,57

6. Алдар Самбуев (команда Алены Косторной) – 110,47