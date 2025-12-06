⛸️ Кубок Первого канала среди юниоров. Команда Трусовой победила, команда Щербаковой – 2-я, команда Косторной – 3-я
Команда Александры Трусовой победила на юниорском Кубке Первого канала.
Команда Александры Трусовой победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Положение команд после четырех видов из четырех
1. Команда Александры Трусовой – 52
2. Команда Анны Щербаковой – 48
3. Команда Алены Косторной – 44
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости