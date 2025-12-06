Трусова о сыне: «От недовольства Миша кричит, как маленький птеродактиль. Не будем говорить, в кого это он пошел»

Александра Трусова рассказала, как растет ее сын.

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как растет ее сын Михаил. Трусова и ее муж Макар Игнатов стали родителями первенца в августе этого года.

«Мише четыре месяца! Уже по традиции рассказываю, что у нас нового.

Самое главное достижение за последний месяц – Миша научился переворачиваться! Хорошо получаться у него стало совсем недавно, я как раз показывала вам видео. Теперь Миша поставил себе новую цель и пытается ползать. Пока что не получается, и от недовольства он кричит, как маленький птеродактиль. Не будем говорить, в кого это он пошел.

А еще Миша стал очень выразительно смеяться. Смеется он часто и громко, правда пока не может рассказать нам, что его так смешит. Нам с Макаром тоже стало чуть веселее, поскольку Миша перешел на три сна вместо четырех. Свободного времени у нас теперь ощутимо меньше!

Каждый месяц не верится, что наш малыш уже так много всего умеет. А ведь дальше с ним будет все интереснее и интереснее...» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Трусова также опубликовала новые фотографии с сыном.

