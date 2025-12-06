Александра Трусова: «Будут ли наши с Косторной дети дружить? Им придется. Мы ездим на одни шоу, мероприятия»
Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) и чемпионка Европы Алена Косторная ответили на вопрос, будут ли их дети общаться в будущем.
Трусова родила сына в начале августа, Косторная – в конце сентября.
«Они [дети] уже виделись, но пообщаться не удалось. Они пока не могут найти общий язык», – сказала Косторная со смехом.
«Характер, может, разный, не знаю. Будут ли дружить? Им придется. Мы на одни шоу ездим, мероприятия. Они с нами, естественно», – добавила в шутку Трусова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
