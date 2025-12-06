Косторная о дебюте в роли капитана: «Очень сильно волновалась, особенно вчера, когда нам сказали брать интервью»

Косторная о дебюте в роли капитана на Кубке Первого канала: сильно волновалась.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, что волновалась перед дебютом в роли капитана команды на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.

«Как дебют в роли капитана? Я очень сильно волновалась, особенно вчера, когда нам сказали брать интервью. Я поняла, что какие-то шуточные видео снимала много раз, а чтобы серьезно – еще ни разу.

Возникла ли ностальгия по временам, когда соревновались? Да. Мы вчера сидели и как раз промелькнула фраза: «Как будто нам завтра соревноваться самим».

Видела ли выступление Ильи Малинина с семью четверными прыжками? Я смотрела. Это просто космос какой-то», – сказала Косторная.