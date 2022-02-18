Томас Бах отказался общаться с российскими журналистами после пресс-конференции в Пекине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел пресс-конференцию во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Как сообщает «Р-Спорт», после своего выступления глава МОК отказался от общения с российскими журналистами.

Большую часть пресс-конференции Бах говорил о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Бах о расследовании против окружения Валиевой: «Очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. Свет на эту ситуацию будет пролит»

Томас Бах: «Я видел, как Валиеву с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это не вызывает к ним доверия»

Глава МОК о решении CAS по Валиевой: «Мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права»