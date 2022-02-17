Станислав Поздняков: «Результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде не подлежат пересмотру. Мы будем отстаивать эту позицию»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков сообщил, что результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 не могут быть пересмотрены, даже если позже признают виновной в нарушении антидопинговых правил.

Россия выиграла командный турнир, но церемонию награждения МОК не проводил.

«В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в , в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки.

Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр.

Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в , если потребуется», – рассказал Поздняков.