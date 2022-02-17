Отец Щербаковой: «Аня очень любит фигурное катание, эта любовь, наверное, и помогла выдать тот максимум, который она показала»

, отец российской фигуристки , прокомментировал победу дочери на Олимпийских играх в Пекине.

«Хотели ли мы забрать ее из фигурного катания? Да, было такое, но только один раз, Анюта нам сказала: «Нет, даже не думайте», и мы даже не заикались об этом.

Она очень любит фигурное катание, эта любовь, наверное, и помогла сейчас выдать тот максимум, который она показала. Я очень рад.

«Мама никогда не смотрит и в этот раз тоже не смотрела, я ей посылал сообщения, а потом позвонил. Отмечать будем весь месяц, приглашаем всех», – сказал Щербаков в эфире канала «Россия 1».