Александра Трусова: «Мне предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала – конечно, нет, буду прыгать пять»

Российская фигуристка рассказала, что ей предлагали исполнить произвольную программу на Олимпиаде-2022 с четырьмя четверными прыжками.

Трусова исполнила в произвольной пять квадов. Она стала серебряным призером Олимпиады.

«Мне предлагали после короткой программы убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала, что, конечно, нет, и я буду прыгать пять.

Я настраивалась прыгнуть это здесь, очень рада, что получилось именно на Олимпиаде», – сказала Трусова.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде