Александра Трусова: «Мне предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала – конечно, нет, буду прыгать пять»

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что ей предлагали исполнить произвольную программу на Олимпиаде-2022 с четырьмя четверными прыжками.

Трусова исполнила в произвольной пять квадов. Она стала серебряным призером Олимпиады. 

«Мне предлагали после короткой программы убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала, что, конечно, нет, и я буду прыгать пять.

Я настраивалась прыгнуть это здесь, очень рада, что получилось именно на Олимпиаде», – сказала Трусова.

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