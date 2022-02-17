Кабаева о допинг-пробе Валиевой: «Возникают подозрения, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золото у нашей команды»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки .

25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля, когда Валиева уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды.

Если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделала это своевременно, до , то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы.

И поскольку Спортивный арбитражный суд ( ) разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение.

И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт.

Девочка – молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены – у нее хорошее будущее», – сказала Кабаева.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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