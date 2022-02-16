Алексей Мишин: «Происходящее говорит о том, что WADA – структура недейственная. Ее надо реформировать»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о необходимости реформ во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине, несмотря на апелляции WADA и ряда других инстанций.



«Введение нашего представителя в WADA не решит проблему. Организация нуждается в структурной реконструкции.

Происходящее говорит о том, что WADA – структура недейственная. Ее надо реформировать», – сказал Мишин журналистам.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

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