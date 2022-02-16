Дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин (New York Times)

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Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки в Спортивном арбитражном суде (CAS) видео, в котором утверждал, что употреблял триметазидин. 

Об этом сообщает New York Times.

По данным источника, предоставленное видео было снято в машине. Дедушка Валиевой показал упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались приступы. 

Также источник сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы.

Кроме того, мама фигуристки рассказала, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

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