Дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин (New York Times)

Дедушка российской фигуристки предоставил на слушание дела спортсменки в Спортивном арбитражном суде ( ) видео, в котором утверждал, что употреблял триметазидин.

Об этом сообщает New York Times.

По данным источника, предоставленное видео было снято в машине. Дедушка Валиевой показал упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались приступы.

Также источник сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы.

Кроме того, мама фигуристки рассказала, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?