Дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин (New York Times)

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки в Спортивном арбитражном суде (CAS) видео, в котором утверждал, что употреблял триметазидин.
Об этом сообщает New York Times.
По данным источника, предоставленное видео было снято в машине. Дедушка Валиевой показал упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались приступы.
Также источник сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы.
Кроме того, мама фигуристки рассказала, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?