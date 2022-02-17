WADA: «Есть вопросы к тому, как РУСАДА вело дело Валиевой. Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России»

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) считают, что дело фигуристки негативным образом отражается на борьбе с допингом в России.

Во время в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

WADA, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но CAS отклонил ее. Фигуристка выступает в личном турнире Пекина-2022.

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как вело это дело», – заявили в WADA.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти