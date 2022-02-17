Косторная – Щербаковой: «Я горжусь тобой, кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль»

Российская фигуристка поздравила Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине.

«В прошлом году, когда я заболела ковидом и не попала на ЧР, главный старт в году спортсмена, т.к это некий отбор в дальнейшую соревновательную жизнь, я четко определила для себя спортсменку за которую буду болеть.

Мы давно общаемся, дружим, мне она может доверить множество тайн и секретов, вместе мы проходили многие тяжелые моменты, успокаивали друг друга и подбадривали, очень часто наши фамилии звучали из уст тренеров и не в самом лучшем ключе (но это только для нашего блага).

Наш спорт очень трудный и тяжелый. Как морально, так и физически. К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь от и до, но надеюсь, еще смогу.

А вот смогла, она вытерпела все, ее путь был намного труднее, и она смогла. Я горжусь тобой, и кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки.

Также поздравляю и с достойными результатами», – написала Косторная.