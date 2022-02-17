Горшков о реакции Трусовой на серебро Олимпиады: «Все живые люди, каждый имеет право на эмоции»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) прокомментировал результаты женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022.

«Хочу сказать, что мы очень рады за Анечку, за Сашу, каждая из них сегодня сотворила чудо. Конечно, безумно жаль Камилу», – сказал Горшков.

Также глава ФФКР высказался об эмоциях после серебра Олимпиады.

«Все живые люди, каждый имеет право на эмоции», – заявил Горшков.

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