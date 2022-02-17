Горшков о реакции Трусовой на серебро Олимпиады: «Все живые люди, каждый имеет право на эмоции»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал результаты женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022.
«Хочу сказать, что мы очень рады за Анечку, за Сашу, каждая из них сегодня сотворила чудо. Конечно, безумно жаль Камилу», – сказал Горшков.
Также глава ФФКР высказался об эмоциях Александры Трусовой после серебра Олимпиады.
«Все живые люди, каждый имеет право на эмоции», – заявил Горшков.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде