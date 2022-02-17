Двукратный олимпийский чемпион опубликовал пост, посвященный фигуристкам , и .

Щербакова стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022. Трусова завоевала серебро. Валиева заняла 4-е место.

«Олимпийские игры – это самые сложные соревнования! Аня Щербакова – наша новая олимпийская чемпионка! Это было мощно и в то же время легко! И твой характер – это твоя уникальность!

Сашенька, ты сделала историю, 5 квадров – это, как ни крути, круто! Ты еще раз доказала всему миру, что ты русская ракета! Не все получилось, но я рад, что твоя мечта сбылась!

Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты – очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир! Уникальная и неповторимая!

Более чем уверен, что для Саши и Камилы это точно не последние Олимпийские игры! Смотреть на их слезы не от радости побед очень тяжело, но... Never give up.

P.S. Сегодня мы пережили исторический момент и эволюцию Олимпийских игр! В 2010 году в Ванкувере я сказал, что будущее за четверными прыжками не только у мальчиков, но и у девочек, как в воду глядел!

Боюсь даже представить, какой прыжковый контент будет на Олимпийских играх-2026 и 2030!» – написал Плющенко.