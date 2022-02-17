Никита Кацалапов: «Видел своими глазами, как после предпоследней разминки американские болельщики уходили с трибун. Они все боятся нас»

Российский фигурист прокомментировал результаты женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победу одержала россиянка , серебро завоевала , бронзу – японка Каори Сакамото. стала 4-й.

– Камила – очень сильный спортсмен, это очень сильная девочка. Под таким давлением все это выдержать дорогого стоит. Сейчас не получилось, ей 15 лет, все впереди – светлое будущее.

Мы все это видим, мы все видим, как она катается и что она умеет. Я желаю лично ей самого лучшего, терпеть и выстоять. Сейчас после Олимпийских игр она будет гораздо сильнее.

– Думаешь, что это произошло чисто из-за психологии?

– Уверен, что это чисто психологически. Мы все видели, как она каталась на чемпионате России и Европы. Этот человек делал просто максимум в свое удовольствие и каталась безупречно.

15 лет, думаю, такой накал страстей со всеми ситуациями, что происходили вокруг, тяжело выдержать. Она достойно каталась, несмотря на все ошибки, она все делала, с помарками, но делала, боролась до последнего. Думаю, все будет дальше хорошо.

Саша Трусова сделала исторический прокат, суперсложный контент. Безумно рад. Мы с Викой еще в короткой программе отметили, насколько она прибавила в катании, чего, наверно, многие ждали от нее.

Это было очень круто, мы очень рады за Сашу и за Анечку, которая сегодня, наверно, выдала свой прокат жизни. Наши девчонки – супермолодцы, мы ими гордимся. Они огромные мотиваторы для всего мира, не только для наших российских болельщиков.

Могу сказать еще одно, это только для наших русских болельщиков, я видел своими глазами, как после предпоследней разминки уходили американские болельщики с трибун.

– Ты имеешь в виду делегацию?

– Болельщики, спортсмены уходили. Потому что не может никто, они все боятся нас. У нас очень сильная сборная команда, – сказал Кацалапов.