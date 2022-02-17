Александра Трусова о словах, что она больше никогда не выйдет на лед: «Посмотрите»

Российская фигуристка не стала отвечать на вопрос, примет ли она участие в чемпионате мира-2022.

Сегодня Трусова завоевала серебро в Пекине. Она исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

После завершения прокатов Трусова эмоционально отреагировала на серебро.

– Слова, что ты больше никогда не выйдешь на лед – это просто эмоции?

– Посмотрите.

– На чемпионат мира поедешь?

– Посмотрите, – сказала Трусова на пресс-конференции.

«Сегодня я сказала, конечно, на эмоциях. Про чемпионат мира – я подумаю и решу, что делать», – цитирует Трусову «Матч ТВ».

Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»