Илья Авербух: «Фантастическая сила духа Щербаковой. Она блестяще выступила и выиграла абсолютно достойно»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал победу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Фантастическая сила духа Щербаковой. То, что Аня показала... Я был в Пекине и видел, как тяжело складываются тренировки, с переменным успехом. Был момент, когда у нее развалились все прыжки и она меняла ботинки. Такая нервотрепка.

А тут еще такой блестящий прокат Сашу Трусовой с таким контентом... Но Аня собралась, блестяще выступила, сделав все, что могла. У нее получилась самая сбалансированная программа. Выиграла она абсолютно достойно.

Поздравляю и Сашу Трусову, она сделала историческое достижение. Она – королева четверных прыжков, смогла все собрать. Смогла победить тройной сальхов, который, как правило, не получался. Две девчонки наши – молодцы», – сказал Авербух.

«Чувство сегодня, безусловно, очень смешанные, но я очень рад за Аню Щербакову! Всегда за нее переживал, восхищался и радовался ее успехам. Теперь она стала олимпийской чемпионкой — это достойно и справедливо.

Аня показала блестящий прокат, сегодня была просто безупречна! Поздравляю!» – сказал Авербух «Чемпионату».