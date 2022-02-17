Анна Щербакова: «Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время»

Российская фигуристка прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Пекине, где она выиграла золото.

«Никакого осознания еще нет, я сейчас чувствую только радость и облегчение. Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время. Я собралась, и в тот момент почувствовала, что добилась своей цели и выдохнула с облегчением. Почувствовала радость. С того момента ничего не изменилось.

Когда мне говорят, что я олимпийская чемпионка, пока не могу поверить, что это про меня. Нужно время, чтобы осознать.

«Никакого куража не было, от каждого элемента – от одного к другому – ехала очень сосредоточенно. Не давала себе расслабиться ни на секунду. Больше всего переживала за первые два прыжка – четверные, и до каскада лутц – риттбергер никогда нельзя расслабляться. Но уже после него приходит ощущение, что этот прокат я уже сделала», – цитирует Щербакову ТВ».

У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)