Екатерина Куракова: «Камила такая маленькая, она заслуживает уважения. Мы все люди и надо вести себя по-людски»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание сборная Польши Екатерина Куракова Камила Валиева Фигурное катание

Польская фигуристка Екатерина Куракова поделилась мнением о ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

«Когда у меня что-то происходит, знаю, меня лучше не трогать. Когда мне говорят «мне тебя так жалко», как можно меньше об этом разговаривать? Надо нормально себя вести, мы все люди и надо вести себя по-людски. Камила такая маленькая, она заслуживает уважения. То, что ты здесь, на Олимпиаде, уже заслуживает уважения.

Моя мечта осуществилась, но есть к чему дальше стремиться. На чемпионате мира не получилось, цель была побороть свой страх. Но когда встала в последнюю позу, себя ущипнула. Как в сказках – ущипни себя, чтобы проснуться. Такая длинная дорога, я стала кататься за Польшу четыре года назад, неужели все получилось?» – рассказала Куракова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные