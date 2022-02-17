Екатерина Куракова: «Камила такая маленькая, она заслуживает уважения. Мы все люди и надо вести себя по-людски»

Польская фигуристка поделилась мнением о ситуации с россиянкой .

«Когда у меня что-то происходит, знаю, меня лучше не трогать. Когда мне говорят «мне тебя так жалко», как можно меньше об этом разговаривать? Надо нормально себя вести, мы все люди и надо вести себя по-людски. Камила такая маленькая, она заслуживает уважения. То, что ты здесь, на , уже заслуживает уважения.

Моя мечта осуществилась, но есть к чему дальше стремиться. На чемпионате мира не получилось, цель была побороть свой страх. Но когда встала в последнюю позу, себя ущипнула. Как в сказках – ущипни себя, чтобы проснуться. Такая длинная дорога, я стала кататься за Польшу четыре года назад, неужели все получилось?» – рассказала Куракова.