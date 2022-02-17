Наталья Бестемьянова: «Считаю, что оценки Валиевой в короткой программе не были завышены»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о баллах Камилы Валиевой за короткую программу на Олимпиаде-2022.

Валиева выиграла, получив 82,16 балла. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в колонке для «СЭ» выразил мнение, что оценки фигуристки были завышены. 

«У каждого свое мнение, которое имеет право на жизнь. Женя Плющенко – многократный чемпион и уважаемый человек в фигурном катании. Но у меня другое мнение.

Я считаю, что оценки Валиевой не были завышены. Элемент ультра-си тройной аксель, который исполнила Валиева, конечно, стоит дороже двойного акселя, который прыгала Щербакова.

А вращения Валиевой должны идти с такими плюсами по отношению к вращениям Щербаковой, что это даже не обсуждается. Мое мнение солидарно с судьями, но я уважаю мнение Жени.

Идут Олимпийские игры. Судей выбрали, чтобы они честно разобрались, кто из спортсменок лучше. На них смотрит весь мир. Как можно говорить, что кто-то кого-то может поддерживать?» – сказала Бестемьянова. 

Валиева, Щербакова и Трусова в произвольной программе – главный день фигурного катания. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция

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