Наталья Бестемьянова: «Считаю, что оценки Валиевой в короткой программе не были завышены»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о баллах Камилы Валиевой за короткую программу на Олимпиаде-2022.
Валиева выиграла, получив 82,16 балла. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в колонке для «СЭ» выразил мнение, что оценки фигуристки были завышены.
«У каждого свое мнение, которое имеет право на жизнь. Женя Плющенко – многократный чемпион и уважаемый человек в фигурном катании. Но у меня другое мнение.
Я считаю, что оценки Валиевой не были завышены. Элемент ультра-си тройной аксель, который исполнила Валиева, конечно, стоит дороже двойного акселя, который прыгала Щербакова.
А вращения Валиевой должны идти с такими плюсами по отношению к вращениям Щербаковой, что это даже не обсуждается. Мое мнение солидарно с судьями, но я уважаю мнение Жени.
Идут Олимпийские игры. Судей выбрали, чтобы они честно разобрались, кто из спортсменок лучше. На них смотрит весь мир. Как можно говорить, что кто-то кого-то может поддерживать?» – сказала Бестемьянова.
Валиева, Щербакова и Трусова в произвольной программе – главный день фигурного катания. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция