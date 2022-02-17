Денис Мацуев: «Валиева держит удар. Уникальная спортсменка, блистательный человек, у нее настоящее «Болеро»

Народный артист России пианист поделился ожиданиями от произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Невозможно сказать, за кого я больше буду болеть, каждая из них величайшая. О Камиле Валиевой уже все сказано – она держит удар. Уникальная спортсменка, блистательный человек, у нее настоящее «Болеро» – постепенное нарастание из ничего, из барабанного ритма. И когда это заканчивается кульминацией...

Будем кричать, будем срывать голос, переживать, они почувствуют эту поддержку. Но для меня лично они уже победительницы.

сорвала тройной аксель в короткой, но видно, что будет биться до конца, не сомневаюсь в этом. и ее легендарная короткая программа. Дай бог, чтобы все получилось, чтобы все обошлось. Новые коньки – это всегда очень сложно, в самый ответственный момент менять коньки – это как пальцы перед концертом заменить.

Хочется пожелать всем трем нашим принцессам показать лучший покат в жизни, они это умеют делать, и никто в мире так не сделает это, как они. И они это знают. Они уникальны. Они не просто спортсменки, они артистки, и это не просто спорт, это театр, это балет.

У нас всегда были великие традиции в фигурном катании, и то, что сегодня сделала Этери Георгиевна Тутберидзе, – это абсолютный прорыв. Уверен, что наравне с четверными прыжками и четверной аксель на подходе. У Юдзуру Ханю он не получился, возможно, это будут наши девочки?» – сказал Мацуев.