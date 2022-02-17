Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады-2022, Валиева – три, Щербакова – два

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Стали известны заявки российских фигуристок на произвольную программу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Камила Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.

Анна Щербакова – четверной флип, четверной флип – тройной тулуп.

В заявке Александры Трусовой пять четверных – флип, сальхов, тулуп, лутц – тройной тулуп, лутц – тройной сальхов через ойлер.

Произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022 стартует сегодня в 13:00 по московскому времени.

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