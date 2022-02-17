Стали известны заявки российских фигуристок на произвольную программу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

заявила четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.

– четверной флип, четверной флип – тройной тулуп.

В заявке пять четверных – флип, сальхов, тулуп, лутц – тройной тулуп, лутц – тройной сальхов через ойлер.

Произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022 стартует сегодня в 13:00 по московскому времени.