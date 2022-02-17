Алена Косторная: «Поступила учиться на психолога. В медицинский пока никак не готовлюсь – только мечтаю»

Российская фигуристка ответила на вопросы болельщиков в инстаграме.

– В последнем интервью ты сказала, что переехала. Как тебе новая самостоятельная жизнь? Тяжело?

– Да, я действительно переехала. Взрослая жизнь мне показалась намного более тяжелой, чем я ее представляла. Но ничего, я потихоньку справляюсь, учусь, и это новый опыт. Очень рада, что у меня что-то получается.

– Как появилась задумка показательного номера Харли Квинн?

– Считаю, что этот персонаж, эта героиня просто идеально меня описывает. Настолько идеального сходства я в жизни не видела. Это как будто моя копия, как ментально, так и внешне, наверное, есть что-то похожее, особенно если я накрашена и в образе. Это мой стиль характера, это мой стиль жизни.

– Как ты готовишься к поступлению в медицинский?

– В данный момент я поступила на психолога. Это, наверное, будет правильно, если я буду и тренером, и психологом, получу оба образования, потому что это очень поможет спортсменам. В мед я пока никак не готовлюсь. Только мечтаю, но я сделаю все.

– Нравится ли учиться в институте? Какие изменения почувствовала между институтом и школой?

– Не могу сказать, что я в восторге от обучения. Но в основном мне все нравится, это довольно интересно, абсолютно по-другому, не так, как в школе.

– Будут ли влоги на твоем канале?

– Конечно, я веду, активно его развиваю. К сожалению, пока это получается не так часто в связи с новыми травмами и моим выходом на лед. Но не переживайте, как будет больше свободного времени, буду как можно чаще выкладывать видео.

– Хочешь водить машину? Собираешься ли в ближайшее время получить права?

– Да, у меня есть права, но машину я не вожу, потому что для меня это пока проблематично. В основном в такси я просто сплю. И если я засну за рулем, будет как бы не очень. Чисто из-за этого.

– Расскажи, пожалуйста, про свои занятия вокалом.

– Да, я хожу в студию, учусь, развиваю свои навыки. Если будет что-то достойное, возможно, я выложу это. Но я пока не готова это показывать, – сказала Косторная.

Косторная хулиганит: ее свежий концерт – в образе бунтарки Харли Квинн, с шикарным красным платьем