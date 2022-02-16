Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Ноги в порядке, значит, нужно тренироваться и начинать готовиться к следующему сезону»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигуристка Алена Косторная сломала левую руку и досрочно завершила сезон. 

«Мне очень жаль, что случилась такая неприятная травма. Я желаю Алене скорейшего выздоровления.

Ноги в порядке, значит, нужно тренироваться как следует и начинать полноценно готовиться к следующему сезону!

Уверена, она поправится и вновь будет радовать нас своими шикарными выступлениями», – сказала Тарасова. 

Косторная о новой травме: «Начала восстанавливать прыжки – снова упала, сломала левую руку. Но я продолжаю тренироваться»

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