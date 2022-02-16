Алена Косторная: «Соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Сроки восстановления от травмы – 6 недель»

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная сообщила, что завершила текущий сезон.

Сегодня стало известно, что Косторная сломала левую руку. 

«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то супер-режим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу.

Я спокойно занимаюсь, да без прыжков, без сложных элементов, главное, что я на льду. Неудобно коньки завязывать, остальное нормально.

Сроки восстановления травмы руки – 6 недель», – сказала Косторная. 

Косторная о новой травме: «Начала восстанавливать прыжки – снова упала, сломала левую руку. Но я продолжаю тренироваться»

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