Алена Косторная: «Соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Сроки восстановления от травмы – 6 недель»

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию сообщила, что завершила текущий сезон.

Сегодня стало известно, что Косторная сломала левую руку.

«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то супер-режим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу.

Я спокойно занимаюсь, да без прыжков, без сложных элементов, главное, что я на льду. Неудобно коньки завязывать, остальное нормально.

Сроки восстановления травмы руки – 6 недель», – сказала Косторная.

Косторная о новой травме: «Начала восстанавливать прыжки – снова упала, сломала левую руку. Но я продолжаю тренироваться»