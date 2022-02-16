Илья Авербух: «Косторная – очень талантливый человек, все в ее руках. Я бы не говорил о том, что ее время прошло»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал новость о том, что фигуристка Алена Косторная сломала руку и досрочно завершила сезон.

«Я думаю, что Алена – очень талантливый человек. Все в ее руках. Она может восстановить форму. Еще время есть.

Я бы не говорил о том, что ее время прошло. Тем более к следующему сезону возможны возрастные изменения. Ей рано говорить о приостановке карьеры.

Когда Алена в хорошей форме, она без проблем может конкурировать со всеми нашими спортсменками, которые сейчас выступают на Олимпиаде.

У нее был и тройной аксель, и другие сложнейшие прыжки. Никаких проблем. Нужно набрать ту форму, которая у нее была», – сказал Авербух.

Алена Косторная: «Соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Сроки восстановления от травмы – 6 недель»