Светлана Соколовская: «Олимпиада яркая, тревожная, пандемийная, но она сумасшедшая, она классная»

Тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка Светлана Соколовская прокомментировала его попытку исполнить пятерной сальхов и поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине.

– Начали учить пятерной прыжок, давно это началось?

– Давно.

– Когда мы уже сможем увидеть успех?

– Никто не знает.

– Как вам в целом Олимпиада? Наверное, было тяжело из-за пандемии?

– Прекрасная Олимпиада, все хорошо. Давления не было, это у нас первый опыт. Олимпиада классная. Яркая, тревожная, пандемийная, но она сумасшедшая, она классная, – сказала Соколовская.

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