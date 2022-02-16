Марк Кондратюк: «Недоволен своим результатом в одиночном турнире. Посмотрим, что будет на следующих Играх, планка задана»

Российский фигурист Марк Кондратюк оценил свое выступление на Олимпиаде-2022, где он в составе сборной России одержал победу в командном турнире.
Церемония награждения за командный турнир не проводилась, так как стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.
– Как вы оцениваете победу нашей команды? Что это для вас? Некий карт-бланш?
– Ну в победу нашей команды я внес определенный вклад, но не считаю себя открытием. Есть спортсмены более значимые для этой Олимпиады.
– Что у вас не получилось в личных выступлениях? Недотянули или это ваша судьба?
– Конечно, не очень получилось, но сама возможность выступить на этой Олимпиаде — уникальная. В командном турнире я смог показать все, что в моих силах.
– Как оцениваете свой результат в одиночке?
– Хотелось бы лучше, конечно. Я недоволен своим результатом. Посмотрим, что будет на следующих Играх. Планка задана. Задача на будущее – не опускаться ниже.
– Какие планы дальше?
– Подготовка к Первому каналу и чемпионату мира.
– Какая атмосфера в команде сейчас?
– Все хорошо. Это кратко и немногословно. У всех все нормально, – сказал Кондратюк.
Кондратюк – суперзвезда командного турнира: перевыполнил план по очкам и впечатлил даже Бена Стиллера