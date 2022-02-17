Марк Кондратюк: «Ханю – мой любимый фигурист, было просто приятно оказаться с ним на одном льду. Он главный, на кого я равняюсь»

Российский фигурист рассказал о своей попытке исполнить пятерной сальхов, а также об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону .

– Ты начал делать пятерные прыжки, у тебя пока не получается, как ты тренируешься?

– Они пока очень сильно не получаются, решил попробовать, потому что за этим развитие фигурного катания.

– Опиши Олимпиаду пятью словами.

– Интересно, необычный опыт, счастье там находиться. Шесть, но не страшно.

– Много было психологического давления?

– Нормально, все хорошо.

– Пятерной прыжок, как скоро он может получиться, твои ставки, твои прогнозы?

– Я не уверен, что он когда-то получится у меня.

– Общался с Ханю? Как он по общению и в целом?

– Это мой любимый фигурист, и было просто приятно оказаться с ним на одном льду и, пусть несколько минут, но поговорить. Приятный человек очень.

– Сейчас на него равняешься?

– Да.

– Еще на кого?

– Наверное, он главный, на кого я равняюсь, – сказал Кондратюк.