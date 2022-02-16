Кондратюк об Олимпиаде: «Может еще потрогаем медаль. Эмоции только положительные – невероятные возможности, невероятный опыт. Я счастлив»

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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине. 

Кондратюк в составе российской сборной завоевал золото в командном турнире, однако медальная церемония награждения не проводилась, так как стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

«Такова жизнь, так сложилось, может еще потрогаем (медаль).

Эмоции только положительные – это невероятные возможности, невероятный опыт, который мне достался. Я счастлив», – сказал Кондратюк. 

Также фигурист поделился мнением о том, что Валиева не общалась с прессой после короткой программы на Олимпиаде-2022.

«Мне кажется, это право любого спортсмена – отвечать или не отвечать на вопросы прессы», – цитирует Кондратюка ТАСС. 

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